35ª Festa do Chopp será no no dia 28 de novembro

A 35ª Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade será realizada no sábado, 28 de novembro, das 22h às 3h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), em Vargem Grande do Sul. A programação contará com show de Ronaldo Marques.

O evento terá música e chopp, e a arrecadação será destinada ao Hospital de Caridade, instituição que presta atendimento à população do município.

Mais informações sobre os ingressos podem ser obtidas com Ramazotti ou Assis, no Hospital de Caridade.