PAT oferece vagas de emprego em Vargem Grande do Sul

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Vargem Grande do Sul está com diversas oportunidades de emprego disponíveis em diferentes áreas profissionais.

Entre as vagas oferecidas estão 13 para auxiliar de linha de produção, cinco para alimentador de linha de produção, cinco para auxiliar de conservação e duas para auxiliar de logística. Também há oportunidades para ajudante de estoquista, analista fiscal pleno, assistente administrativo/comercial, auxiliar de armazenamento/faxineira, auxiliar de marceneiro, condutor socorrista, eletricista, eletricista de veículos, encarregado/motorista, enfermeiro e inspetor de qualidade.

O PAT também disponibiliza vagas para mecânico automotivo diesel, mecânico de caminhões, motorista entregador, motorista de guincho leve ou pesado, motorista de caminhão-pipa ou caminhão boiadeiro, oficial de manutenção, operador de motosserra, operador de poda/jardineiro, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de serra, tratorista, operador de tráfego, promotor de vendas, representante comercial PAP, serviços gerais para ônibus, soldador, topógrafo, técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho.

Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado no Poupatempo, na Rua Coronel Lúcio, nº 924, no Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h15, para informações sobre as oportunidades e encaminhamento dos candidatos.