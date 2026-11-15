Paróquia Sant’Ana realiza 1º Retiro para Casais

A Paróquia Sant’Ana, de Vargem Grande do Sul, irá realizar, nos dias 5 e 6 de dezembro, o 1º Retiro para Casais, com o objetivo de proporcionar uma experiência de fé e reflexão para fortalecer a união. A atividade é destinada a todos os casais, sejam casados no religioso ou não.

O encontro será realizado no Centro Pastoral São Benedito. No sábado, dia 5, a programação ocorrerá das 14h30 às 22h. Já no domingo, dia 6, as atividades serão das 7h30 às 12h.

A taxa de participação é de R$ 40,00 por casal, com possibilidade de pagamento no primeiro dia do retiro. Durante o encontro, haverá uma equipe responsável pelo cuidado das crianças.

As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/VsdzCv5y2r7ZeFRU6, ou diretamente na secretaria paroquial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99400-3368.