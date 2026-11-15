Polícia Militar de São Paulo abre 2 mil vagas para soldado

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas de aluno-soldado do Quadro de Praças, para homens e mulheres. O cargo exige ensino médio completo e paga remuneração básica inicial de R$ 5.482,51. A seleção integra o programa de fortalecimento das forças de segurança e de recomposição do efetivo policial no estado.

As inscrições seguem até as 23h59 de 22 de dezembro, exclusivamente pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 110. O edital completo está disponível em www.vunesp.com.br/PMES2603. Quem preferir pode se inscrever nas unidades físicas do Poupatempo, no setor “Poupatempo Digital”.

O boleto para pagamento ficará disponível no site até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. A Vunesp também informará os dados para pagamento por Pix ou QR Code.

Requisitos

Para se inscrever, o candidato precisa ter entre 17 e 30 anos. A altura mínima, descalço e sem cobertura na cabeça, é de 1,60 metro para homens e de 1,55 metro para mulheres. Tatuagens são permitidas, exceto as que ofendam valores éticos da corporação ou façam alusão a ideologia terrorista ou extremista, à violência ou à criminalidade. Também ficam impedidas as que sugiram discriminação de raça, credo, sexo ou origem, ato libidinoso ou ofensa aos direitos humanos.

Na posse, será exigido ensino médio concluído e carteira de habilitação entre as categorias B e E. O candidato também precisa estar quite com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com as militares. Além disso, deve ter aptidão física, saúde física e mental e perfil psicológico compatíveis com o cargo, além de boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas.

Seleção

O concurso terá oito etapas, todas eliminatórias. A primeira consiste nos exames de conhecimentos, com prova objetiva e redação aplicadas ao mesmo tempo, em 28 de fevereiro de 2027, à tarde, com cinco horas de duração. A convocação será publicada no Diário Oficial do Estado nos três dias úteis anteriores.

A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. A redação só será corrigida para quem obtiver no mínimo 30 pontos na objetiva. Os candidatos poderão escolher entre 51 cidades para fazer os exames de conhecimentos, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em capitais de outros estados. As demais etapas poderão ser realizadas em qualquer cidade, a critério da corporação. A escolha do local de prova não define onde o aprovado será lotado.

Os aprovados passam, em seguida, pelo exame de aptidão física, sob responsabilidade da Escola de Educação Física da PM. É preciso apresentar atestado médico, emitido nos 45 dias anteriores, que declare o candidato apto. Os testes incluem barra fixa, com movimento dinâmico para homens e isometria para mulheres, e abdominal tipo remador. Há ainda corrida de 50 metros e de 2.400 metros, para ambos os sexos.

Depois vêm os exames de saúde, com avaliações médicas, odontológicas e toxicológicas feitas pela Junta Médica do Centro Médico da PM. Na sequência, os candidatos passam pelos exames psicológicos, conduzidos pela corporação em conjunto com a Vunesp.

A avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade analisa a vida pregressa e atual do candidato, nos aspectos social, moral, profissional e escolar. As informações são fornecidas pelo próprio candidato, que responde por sua veracidade. Irregularidades, inconsistências ou omissões levam à eliminação.

Na análise de documentos, o candidato entrega cópias simples e legíveis de RG, CPF, PIS/Pasep, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral. Também são exigidos certidão de nascimento, certidão de casamento (quando houver), diploma ou certidão de conclusão do ensino médio e histórico escolar. Completam a lista a comprovação de quitação militar, a última declaração de Imposto de Renda e a CNH.

A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nas duas provas de conhecimentos. Em caso de empate, valem, nesta ordem, a maior nota na prova objetiva, a maior nota na redação e a idade mais avançada. O resultado será publicado no Diário Oficial e no Portal de Concursos Públicos.

Os aprovados entram como aluno-soldado em estágio probatório de três anos, que começa com a posse. O período inclui o Curso de Formação de Praças e o estágio operacional. Quem concluir o curso com aproveitamento será promovido a soldado. Ao longo do estágio, a PM avalia aptidão para a carreira, conduta, dedicação, desempenho escolar, perfil psicológico, condições físicas e de saúde, disciplina e compromisso com os valores da corporação.