Sessão de cinema celebra Dia da Consciência Negra em Vargem

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, promove uma sessão especial e gratuita do filme “Estrelas Além do Tempo”.

O longa conta a história real de três mulheres negras que, com talento, inteligência e determinação, superaram barreiras raciais e de gênero para desempenhar papéis fundamentais na Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos da América, durante a corrida espacial.

Uma história inspiradora que convida à reflexão sobre igualdade, respeito, representatividade e a luta contra o racismo.

A sessão será exibida no dia 19 de novembro, próxima quinta-feira, às 19h, na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, 505, no Centro. Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente a partir de segunda-feira, dia 16 de novembro, na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto ou na Casa da Cultura.

A data

O Brasil celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra para homenagear a resistência negra à escravidão e promover a reflexão sobre o racismo e a desigualdade. A conquista da data foi iniciada em 1971 por jovens estudantes universitários gaúchos. Foi o Grupo Palmares que escolheu o 20 de novembro como dia de comemoração da consciência negra no país. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, ocorrida em 20 de novembro de 1695. A Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, instituiu o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Já a Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, declarou a data feriado nacional, o que passou a valer em todo o território brasileiro a partir de 2024.

Em Vargem Grande do Sul, o dia é celebrado dentro do Calendário de Eventos municipais com a Semana da Consciência Negra, desde 2009, após um projeto de lei de iniciativa do vereador Wilsinho Fermoselli, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, receber a sanção do prefeito Amarildo Duzi Moraes, em seu primeiro mandato.