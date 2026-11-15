Recapeamento foi realizado em três ruas da cidade recentemente

Vargem Grande do Sul recebeu, nos últimos dias, serviços de recapeamento asfáltico nas ruas Cap. Berlarmino Rodrigues Peres, José Coracini e Rua Delta, em continuidade às obras de melhoria da infraestrutura viária do município.

As intervenções foram viabilizadas por meio de convênio, com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Jonas Donizette (PSB), por intermédio do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) e do então vereador Célio Santa Maria, na gestão do então prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Segundo comentou o prefeito Celso Ribeiro (republicanos) em suas redes sociais, os serviços têm como objetivo melhorar as condições de tráfego, oferecer mais segurança e conforto aos motoristas, conservar as vias públicas e facilitar o deslocamento diário da população. “Seguimos trabalhando na busca por recursos e investimentos que possibilitem a realização de obras e melhorias, promovendo mais qualidade de vida e infraestrutura para Vargem Grande do Sul”, comentou Celso.