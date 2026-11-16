O motociclista João Pedro Scapin Filho, de 19 anos, que morreu em acidente na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Casa Branca, foi sepultado na manhã deste domingo, dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
O jovem morreu na manhã de sábado, dia 14, ao colidir frontalmente com um caminhão no km 54 da rodovia. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária Intervias, ele seguia no sentido oeste quando o capacete, que aparentava estar desafivelado, se deslocou da cabeça.
De acordo com o relato de uma testemunha à concessionária, ao tentar segurar e ajeitar o equipamento, o motociclista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, no sentido leste, onde bateu de frente com o caminhão. Ele morreu no local.
João Pedro deixou os pais Patrícia Dias Scapin e João Pedro Scapin, o irmão João Gabriel, os avós João, Josué, Maria e Neide e demais familiares.
Motociclista de 19 anos que faleceu em acidente foi sepultado em Casa Branca
O motociclista João Pedro Scapin Filho, de 19 anos, que morreu em acidente na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Casa Branca, foi sepultado na manhã deste domingo, dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.