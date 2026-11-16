Homenageado

O ex-prefeito Celso Itaroti será homenageado no próximo dia 19 de novembro, às 19h, quando receberá da Câmara Municipal de Itobi o Título de Cidadão Honorário por relevantes serviços prestados ao município.

Presidência da Câmara

Há um grupo coeso na Câmara Municipal que reúne maioria para eleger o futuro presidente do Legislativo vargengrandense.

Em comum, eles fazem parte da base de sustentação do prefeito Celso Ribeiro e foram eleitos vereadores na última eleição municipal apoiando o atual prefeito. São eles: Bilu, Ratinho, Rafael Coracini, Joãozinho, Maicon, Giovana e Fernando Corretor. É desse núcleo que provavelmente deve sair o próximo presidente da Câmara.

Ratinho

São necessários sete votos para eleger o futuro presidente da Câmara e no grupo acima descrito, o único que tornou público que é pré-candidato foi o vereador Ratinho. Mas a disputa para a presidência é uma das mais acirradas e o quadro pode mudar a qualquer momento.

Disputas anteriores

Também foram eleitos apoiando Celso Ribeiro os vereadores Serginho da Farmácia e Paulinho da Prefeitura, mas eles também são pretendentes ao cargo de presidente e não teriam tanto acesso ao núcleo acima descrito. Disputas anteriores da presidência deixaram marcas no relacionamento dos dois vereadores junto ao grupo quanto à questão da disputa do cargo.

Oposição

Dos vereadores da oposição que também são pré-candidatos ao cargo de presidente da Câmara para os próximos dois anos, estão Felipe Gadiani e Gustavo Bueno. Fechado com os vereadores da oposição, está a vereadora Vanessa. O vereador Parafuso embora tenha sido eleito na oposição, pode vir a fechar com os vereadores da situação. A eleição para a presidência e os cargos da Mesa Diretora está prevista para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 7 de dezembro de 2026.