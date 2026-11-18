Novo diretor substitui Rogério Bocamino, que foi exonerado na terça-feira; mudança faz parte do planejamento da Administração Municipal para os próximos dois anos

O Guarda Civil Municipal (GCM) Carlos Eduardo Garcia assumiu nesta quarta-feira, dia 18, a direção do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) de Vargem Grande do Sul, em substituição a Rogério Bocamino, exonerado do cargo na terça-feira, dia 17. A mudança foi determinada pelo prefeito Celso Ribeiro.

Garcia exercia a função de subinspetor da Guarda Civil Municipal, onde possui 11 anos de atuação. É formado em Segurança Pública, tem mais de 26 anos de experiência na área de trânsito e também atua como instrutor de cursos especializados.

Segundo a Administração Municipal, a nomeação faz parte do planejamento para os próximos dois anos, com o objetivo de fortalecer as atividades do Desetran, aprimorar os serviços prestados e dar continuidade aos projetos voltados à segurança e à organização do trânsito na cidade.

Ao deixar a direção, Rogério Bocamino fez um balanço de sua passagem pelo departamento e destacou as melhorias realizadas na estrutura da Guarda Civil Municipal. Entre elas, citou a implantação do canil, a aquisição de novas viaturas e armamentos e a reforma do prédio que abriga a corporação e o Departamento de Trânsito.

Bocamino também destacou a implantação de novas sinalizações viárias, com o propósito de melhorar a organização do trânsito e oferecer mais segurança aos motoristas e pedestres. Ao se despedir da função, agradeceu à população e aos integrantes da corporação pela confiança e colaboração durante o período em que esteve à frente do departamento.

Os motivos de sua exoneração não foram divulgados pela Prefeitura.

Na estrutura operacional da Guarda Civil Municipal, permanece como comandante o GCM Marco Antônio da Silva, que continuará responsável pela coordenação dos trabalhos da corporação, organização das equipes e continuidade das atividades diárias.

Mais informações

A mudança na direção do Desetran e os detalhes sobre a experiência profissional do novo diretor, o balanço da gestão de Rogério Bocamino e os próximos desafios do departamento são destaques da edição impressa da Gazeta de Vargem Grande, que circula neste sábado.