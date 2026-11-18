Os professores Marilena Romano Baizi e Sérgio Baizi brindam seus 36 anos de união matrimonial, nesta segunda-feira, dia 16, quando recebem o carinho dos filhos Michele, Lucas e Laís, dos netos Liara, Lavínia e Bernardo, dos bisnetos Elisa, Maria Clara e Lucca, dos genros e nora
Ana Cláudia
A funcionária pública municipal Ana Cláudia de Almeida Campos, comemorou o dom da vida no dia 9, quando recebeu o abraço do marido dr. Eduardo, do filho dr. João Lucas, da nora dra. Sofia, dos pais, irmão, sobrinho, amigos e colegas de trabalho
Fátima Paluan
A professora e farmacêutica Maria de Fátima Paluan Ribeiro da Pharmaflora, brindou a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 12, quando recebeu o abraço do marido Paulinho, dos filhos Rafael e Gabriel, das noras Amanda e Alice, dos familiares e de seus muitos amigos
Leonardo comemorou 15 anos
Fotos: Angelino Jr.
A comemoração dos 15 anos de Leonardo Morandin Nobrega, filho da médica Dra. Cristiane Coracini Morandin, reuniu o irmão Lucas, a família e amigos no sítio de seus avós Isabel e José Luiz Morandin, no sábado, dia 7 de novembro. A noite especial teve a participação do DJ Rafa Dias,Two Beats e Escola de Samba Mancha Verde, que tornaram a celebração mais alegre e especial. Leonardo é estudante da Escola Externato em Vargem Grande do Sul
Casamento de Ana Carolina Sagiorato Basilio e Matheus Augusto Basilio
O casamento de Ana Carolina Sagiorato Basilio e Matheus Augusto Basilio foi realizado na sexta-feira, dia 6 de novembro, em bonita cerimônia na chácara Bedin. Empresários, Ana Carolina é filha de Ana Rute Sagiorato e Hélio Ribeiro de Carvalho, já Matheus é filho de Aparecida Zeferino Basilio e José Reinaldo Basilio. A recepção aos convidados contou com show da dupla Rodrigo Neves e Gabriel, acompanhada pelo músico Michel no Canjon. As fotos foram registradas por Paulo Galbiere
Aniversário de casamento de Roselena e João
O casal Rosa Elena Cortez de Melo e João Batista de Melo comemorou no dia 9 de novembro, seus 53 anos de casamento, junto aos filhos José Fernando e João Fábio, a nora Zísia, netos e bisnetos
Antônio Sartori comemorou 5 anos
Nesta semana, na terça-feira, dia 10, Letícia e Fernando comemoraram os 5 anos do filho Antônio Moreira Longuini Sartori, que recebeu também toda atenção e carinho dos avós Verinha e Fernando, Andréia e Sérgio e do irmãozinho Luigi
João Ranzani Avanzi
O violeiro João Gregório Ranzani Avanzi, comemora seus 11 anos na quarta-feira, dia 18. João recebe o abraço dos pais Ana Paula e Apohara, da irmã Luísa, da família e da galera de amigos
Lucas Cossi comemora 4 anos
Lucas Expósito Cossi apaga suas 4 velinhas nesta terça-feira, dia 17, quando recebe os presentes e abraços dos pais Marcela e Vinícius, avós, tios e primos
Maria Valentina fez 5 anos
A lindinha Maria Valentina Grassi Sinhá comemorou 5 aninhos no dia 9 de novembro, quando recebeu toda atenção dos pais Joanna e Rafael, do irmão Luiz Rafael e dos coleguinhas da escola Padre Donizetti onde estuda
Faleceu Maurício PierinFaleceu nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, o advogado Maurício Romano Felipe, mais conhecido por Maurício Pierin, aos 74 anos de idade.
Maurício era advogado há mais de 40 anos, tendo iniciado sua carreira no início da década...
Novo diretor substitui Rogério Bocamino, que foi exonerado na terça-feira; mudança faz parte do planejamento da Administração Municipal para os próximos dois anosO Guarda Civil Municipal (GCM) Carlos Eduardo Garcia assumiu nesta quarta-feira, dia 18, a direção do Departamento...
Marilena e Sérgio BaiziOs professores Marilena Romano Baizi e Sérgio Baizi brindam seus 36 anos de união matrimonial, nesta segunda-feira, dia 16, quando recebem o carinho dos filhos Michele, Lucas e Laís, dos netos Liara, Lavínia e Bernardo, dos...
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