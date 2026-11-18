Marilena e Sérgio Baizi

Os professores Marilena Romano Baizi e Sérgio Baizi brindam seus 36 anos de união matrimonial, nesta segunda-feira, dia 16, quando recebem o carinho dos filhos Michele, Lucas e Laís, dos netos Liara, Lavínia e Bernardo, dos bisnetos Elisa, Maria Clara e Lucca, dos genros e nora

Ana Cláudia

A funcionária pública municipal Ana Cláudia de Almeida Campos, comemorou o dom da vida no dia 9, quando recebeu o abraço do marido dr. Eduardo, do filho dr. João Lucas, da nora dra. Sofia, dos pais, irmão, sobrinho, amigos e colegas de trabalho

Fátima Paluan

A professora e farmacêutica Maria de Fátima Paluan Ribeiro da Pharmaflora, brindou a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 12, quando recebeu o abraço do marido Paulinho, dos filhos Rafael e Gabriel, das noras Amanda e Alice, dos familiares e de seus muitos amigos

Leonardo comemorou 15 anos

Fotos: Angelino Jr.

A comemoração dos 15 anos de Leonardo Morandin Nobrega, filho da médica Dra. Cristiane Coracini Morandin, reuniu o irmão Lucas, a família e amigos no sítio de seus avós Isabel e José Luiz Morandin, no sábado, dia 7 de novembro. A noite especial teve a participação do DJ Rafa Dias,Two Beats e Escola de Samba Mancha Verde, que tornaram a celebração mais alegre e especial. Leonardo é estudante da Escola Externato em Vargem Grande do Sul

Casamento de Ana Carolina Sagiorato Basilio e Matheus Augusto Basilio

O casamento de Ana Carolina Sagiorato Basilio e Matheus Augusto Basilio foi realizado na sexta-feira, dia 6 de novembro, em bonita cerimônia na chácara Bedin. Empresários, Ana Carolina é filha de Ana Rute Sagiorato e Hélio Ribeiro de Carvalho, já Matheus é filho de Aparecida Zeferino Basilio e José Reinaldo Basilio. A recepção aos convidados contou com show da dupla Rodrigo Neves e Gabriel, acompanhada pelo músico Michel no Canjon. As fotos foram registradas por Paulo Galbiere

Aniversário de casamento de Roselena e João

O casal Rosa Elena Cortez de Melo e João Batista de Melo comemorou no dia 9 de novembro, seus 53 anos de casamento, junto aos filhos José Fernando e João Fábio, a nora Zísia, netos e bisnetos

Antônio Sartori comemorou 5 anos

Nesta semana, na terça-feira, dia 10, Letícia e Fernando comemoraram os 5 anos do filho Antônio Moreira Longuini Sartori, que recebeu também toda atenção e carinho dos avós Verinha e Fernando, Andréia e Sérgio e do irmãozinho Luigi

João Ranzani Avanzi

O violeiro João Gregório Ranzani Avanzi, comemora seus 11 anos na quarta-feira, dia 18. João recebe o abraço dos pais Ana Paula e Apohara, da irmã Luísa, da família e da galera de amigos

Lucas Cossi comemora 4 anos

Lucas Expósito Cossi apaga suas 4 velinhas nesta terça-feira, dia 17, quando recebe os presentes e abraços dos pais Marcela e Vinícius, avós, tios e primos

Maria Valentina fez 5 anos

A lindinha Maria Valentina Grassi Sinhá comemorou 5 aninhos no dia 9 de novembro, quando recebeu toda atenção dos pais Joanna e Rafael, do irmão Luiz Rafael e dos coleguinhas da escola Padre Donizetti onde estuda