Um homem foi preso na manhã deste domingo, dia 29, suspeito de maus-tratos a animais, após matar um cachorro a pauladas em uma residência da Rua Jaboticabal, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 6h17, depois de acionamento feito pelo Copom.

Segundo o boletim, uma testemunha relatou aos policiais que, por volta das 5h15, viu o suspeito arrastando o animal pela via pública. O cachorro estava com uma sacola plástica na cabeça e aparentava estar desfalecido. Ainda de acordo com o relato, o homem entrou em um terreno onde há várias casas de aluguel, levando dois pedaços de madeira, e atingiu o animal na cabeça.

A testemunha contou que questionou o suspeito, que voltou a agredir o cachorro antes de arrastá-lo para dentro da casa. Com a indicação do imóvel, os cabos Aniceto e Rodrigo, da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foram até o endereço.

Os policiais encontraram a porta entreaberta e ouviram barulhos no interior, mas ninguém atendeu aos chamados. A equipe entrou na residência e, nesse momento, o homem avançou contra os militares armado com um pedaço de madeira. Para contê-lo e algemá-lo, foram necessários dois disparos de arma de incapacitação neuromuscular, além de chave de braço e imobilização das pernas.

O cachorro foi encontrado sem vida dentro da casa. O suspeito negou os fatos e se recusou a informar seus dados de identificação. Após receber atendimento médico no Posto de Pronto Atendimento, ele foi levado, junto com a testemunha, ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A perícia técnica esteve no local.