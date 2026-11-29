A judoca vargengrandense Mariana Aliende conquistou neste sábado, dia 28, a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Judô Sub-13, disputado em Cancún, no México.

A atleta é treinada pelo sansei Daniel Garcia e representou a equipe da Associação e Projeto Social Bushido de Judô de Vargem Grande do Sul e chegou ao vice-campeonato após vencer três combates bastante disputados.

A conquista coroa uma temporada de excelentes resultados para Mariana. Em 2026, ela já havia sido campeã da Copa São Paulo, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, completando agora sua sequência de títulos com o vice-campeonato Pan-Americano.

Como a categoria Sub-13 não conta com disputa de Campeonato Mundial, o resultado representa o mais alto nível de competição internacional disponível para a atleta nessa faixa etária.

A equipe Bushido parabenizou Mariana pelo desempenho e também seus pais, Marcus e Fernanda, além de agradecer à diretoria e a todos que colaboraram para viabilizar sua participação na competição, considerada uma das importantes do calendário internacional da Confederação Brasileira de Judô.

O resultado é motivo de orgulho para o judô de Vargem Grande do Sul e destaca o talento da jovem atleta no cenário esportivo das Américas.