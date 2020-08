Nessa semana, a coluna Momento Pet conta a história de Cacau, uma cachorrinha vira-lata que é uma verdadeira estrela.

No dia 20 de fevereiro, ela apareceu no trabalho de Cainã Silva e ele e seus colegas passaram a cuidar da cachorrinha. Mas com a rotina movimentada da empresa, ficou difícil manter a Cacau por lá. Então, no dia 8 de abril, ela foi adotada por Cainã e foi toda feliz curtir o novo lar.

“Ela é uma cachorra muito dócil e obediente. E tem também um charme que faz um grande sucesso por onde passa”, contou Cainã.

Cheia de acessórios e toda produzida, Cacau vira a alegria da criançada por onde passa, contou Cainã, que cuida com muito carinho da cachorrinha.