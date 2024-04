Gente e Fatos

Helena Barbieri

Helena João Aliende Barbieri aniversariou na terça-feira, dia 9, quando recebeu os parabéns do marido Jeferson, da filha Ana, dos pais Catarina e Francisco e demais familiares

Rosângela Bruno

Neste sábado, dia 13, Rosângela Maldonado Bruno celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido Delvo, dos filhos Dênis e Vitor, das noras Elisa e Tamily, do neto Davi e demais familiares

Casamento de Maria Eugênia Gutierrez Perroni e Tiago Fernandes Bruno

No sábado, dia 6, foi celebrado o enlace matrimonial da assistente de R.H Maria Eugênia Gutierrez Perroni e do agricultor Tiago Fernandes Bruno pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro na Igreja Matriz de São Joaquim. Em seguida, os noivos recepcionaram seus convidados no barracão da igreja com um almoço. Maria Eugênia é filha de Ana Rita Gutierrez Perroni e Ricardo Nascimento Perroni, e Tiago é filho de Elaine Cristina Fernandes Bruno e Reinaldo Bruno