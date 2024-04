Exposição sobre artistas da cidade será inaugurada

A exposição “Artistas da Cidade” será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 19, às 19h30, na sala de Exposição Itinerante da Casa da Cultura. O Departamento de Cultura e Turismo convida toda a população para participar da cerimônia de abertura da exposição. A exposição contará com quadros de vários artistas do município, como o artista Gregório Pasquini e o saudoso Jack Ronc, a fim de mostrar as mais diversas técnicas e estilos de trabalho nesse segmento, como a pintura a óleo, aquarela, pintura com lápis colorido, entre outras técnicas. De acordo com a Prefeitura Municipal, o objetivo da exposição é enaltecer os artistas de Vargem Grande do Sul que tanto contribuem e já contribuíram com a cultura na cidade, por meio de ações como cursos, workshops e outros eventos. Para visitar a exposição, não é necessário agendamento, exceto para grupos escolares e instituições com maior número de pessoas. As visitas podem acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.