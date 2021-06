Alexandre Fleming sempre pioneira

Por: Direção da Escola Estadual Alexandre Fleming

Nossa equipe comemorou este 71º aniversário muito satisfeita, apesar da situação atual da pandemia, pois apesar das circunstâncias, estamos desenvolvendo diversos projetos que vem inserindo nossa escola cada vez mais na realização de um ensino inclusivo e de qualidade.

Fomos a primeira escola do Programa Ensino Integral da Diretoria de São João da Boa Vista, que iniciou as aulas presenciais com sistema de rodízio concomitante com aulas on-line.

Ao percebermos as dificuldades de muitas famílias de nossa escola, lançamos o Projeto Amigos da escola: doe se puder e leve se precisar, onde colocamos uma prateleira em frente à escola com alimentos para serem doados ou retirados.

O ensino híbrido acabou revelando a exclusão digital de muitos alunos, o que proporcionou o desenvolvimento do Projeto Celular Solidário, para a doação de aparelhos que foram substituídos, mas que ainda funcionam para serem utilizados pelos alunos para a realização das atividades escolares.

Retomamos nossa parceria com a Cooperbatata e reavivamos nossa horta através da disciplina eletiva “Educando com a horta”.

Estamos entre as três escolas do estado que entraram para o Projeto Psicologia Viva oferecido pelo governo onde nossos professores, funcionários, pais e alunos estão sendo atendidos por uma psicóloga que desenvolve conosco ações de envolvimento e pertencimento de toda comunidade escolar.

Vamos receber um Galileoscópio da equipe da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) pela maciça participação no ano de 2020 mesmo com o ensino remoto. Esta luneta é uma versão moderna daquela usada pelo cientista italiano Galileu Galilei, o qual, em 1609, usou, pela primeira vez, uma luneta para observar o céu e, com isso, iniciou uma revolução no conhecimento astronômico, a qual jamais cessou.

Projeto Campanha do Agasalho “Aquece Coração”, com a disponibilização dos vestuários e calçados doados para distribuição a quem precisa. Inicialmente a distribuição acontecerá para os alunos da escola, em seguida, para a comunidade.

Projeto “Reutilizando e Solidarizando” onde a comunidade escolar vai recolher óleo usado e doar para a Associação Lucas Tapi que troca por cestas básicas para serem doadas aos mais necessitados. Veja mais fotos dos eventos no site da Gazeta, www.gazetavg.com.br.

Projeto da horta foi retomado

Veja mais em: https://www.gazetavg.com.br/2021/06/22/fleming-celebrou-71-anos-com-muitas-atividades/