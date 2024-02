Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Marlei Cioccari Pinto de Oliveira, aos 73 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixou o marido Arari Pinto de Oliveira, o filho Guilherme, a nora Marília, os netos Lucca e Gael. Marlei era mãe também de Carlão falecido muito jovem em 2002. Marlei fazia parte da equipe do GAVI – Grupo de Apoio a Vida, onde era muito querida. Foi sepultada no dia 29 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Ribeiro da Silva, aos 90 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixou os filhos Claudete, Daniel e Claudinei; genros; noras e netos. Foi sepultado no dia 30 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Oliver Augusto Bento Ribeiro, aos 17 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixou a mãe Fabiana Bento Ribeiro; o irmão Pablo; a avó Isabel e o tio Juliano. Foi sepultado no dia 30 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geralda de Paula Silvério, aos 84 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Viúva de José Silvério Neto; deixou filhos; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 31 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Catalano Esteves, aos 88 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Viúva; deixou filhos; genros; nora e netos. Foi sepultada no dia 1º de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Zanqueta Querubini, aos 78 anos de idade, no dia 1º de fevereiro. Maria Aparecida foi catequista nas Paróquias de Santana e São Joaquim. Era solteira e deixou os irmãos Antônio, Eugênia, Sebastião e Matilde; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 1º de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Celso Mansano, aos 60 anos de idade, no dia 1º de fevereiro. Deixou a avó Maria Mansano; as filhas Juliana e Aline; o genro Ronaldo; os netos Maria Júlia, Kauan e Antony; os irmãos Cristiane, Eduardo, e José e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marina de Barros, aos 76 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Seu sepultamento deverá ocorrer neste sábado, dia 3 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Pedro Vitor Pereira, aos 94 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixou os filhos Donizeti e Luiz; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 20 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Arthur Henrique Barbosa Buzato, aos 8 anos de idade, no dia 21 de janeiro, filho de Felipe Buzato e Josiane Barbosa. Foi sepultado no dia 22 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Celso Dontal, aos 79 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Deixou as filhas Lucinéia, Alessandra e Juliana e netos. Foi sepultado no dia 25 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Esmaltina Caetano da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixou os filhos Rosemeire, Reginaldo, Ricardo e Renato; genro; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 28 de janeiro, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Constantino Tagliaferro, aos 79 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixou a esposa Luiza Tagliaferro; os filhos Natália, Moisés, Fernando, Lucas, Régis, Regislene, Viviane e Lucimara; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 28 de janeiro, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu José Antônio de Oliveira, aos 72 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou os filhos Aline e Cristiano. Foi sepultado no dia 30 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Silvério Domingues, aos 79 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou a esposa Iolanda Paim Domingues; os filhos Lucinéia, Marcos, Marcelo, Luiz Carlos, Maciel e Sueli; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 31 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Zilda Ribeiro Romano, aos 85 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Deixou as filhas Vilma, Celina e Joceli; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 1º de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Wilma Cerri de Souza, aos 84 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Foi sepultada no dia 21 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sebastião Aparecido de Souza, aos 66 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Foi sepultado no dia 23 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Elisa da Silva Rosseto Claudiano, aos 2 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Foi sepultada no dia 1º de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal