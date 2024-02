Campanha da Fraternidade 2024

O Tempo da Quaresma, é um momento oportuno para vivermos a conversão exigida por Jesus: “Arrependei-vos e crede no Evangelho”(Mc 1,15).”A penitência do Tempo Quaresma! não deve ser apenas interna e individual, mas também externa e social. A prática da penitência, de acordo com as possibilidades de nosso tempo, as realidades de cada região e as condições dos fiéis”(SC,n.110). A Campanha da Fraternidade, é a cada ano, uma iniciativa concreta para realizarmos ações que testemunhem um profundo arrependimento e uma verdadeira conversão, em âmbito pessoal, comunitário, eclesial e social. Pois, “a Quaresma é o tempo de sacrifício e penitência, mas é também, um tempo de comunhão e solidariedade (…) cada um dos homens, na verdade, é chamado a compartilhar realmente os sofrimentos e as desventuras de todos os demais. Assim, a esmola e o dom de si mesmo, não devem ser atos isolados e ocasionais, mas sim a expressão de união fraterna entre todos”.

O Papa Francisco, na Encíclica Fratelli Tutti, anunciou ao mundo uma proposta firme de responsabilidade coletiva, que pudesse levar a fraternidade e amizade social, perante os males que ameaçam a paz no mundo. Se a Quaresma é, um tempo propício para nos defrontarmos, com mais intensidade, contra todas as formas de pecado, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que não estamos sozinhos nesta empreitada, quer dizer, temos a consciência dos males que pesam sobre toda a nossa família humana.

A Campanha da Fraternidade deste ano, traz consigo “o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço”, nos interpela à comunhão e solidariedade, mostrando que a conversão passa pela experiência da humildade, da aceitação do outro e da alegria do encontro que vem da ressurreição, como Jesus que pergunta a Pedro: “Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?” e Pedro responde: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”(Jo 21,15). Como tema, Fraternidade e Amizade Social, e o lema, “Vós sois todos irmãos e irmãs”(cf. Mt 23,8), queremos fazer um caminho quaresmal em três perspectivas: primeiro, VER as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Segundo deixar-nos ILUMINAR pelo Evangelho que nos une como família e resgata o sentido das relações humanas, baseados no respeito e na reciprocidade do bem comum. Terceiro, AGIR conforme a proposta quaresmal, em que nos esforçamos para uma mudança, não só pessoal, mas “alargando a tenda” (cf. Is 54,2), para transformações comunitárias e sociais, em busca de uma sociedade amiga, justa, fraterna e solidária. “Verdade e amor, são os caminhos do Senhor”, canta-se no Salmo 24. Esse é o sentimento com o qual iniciamos mais uma Campanha da Fraternidade como proposta quaresmal de conversão. Anunciar a Verdade do Evangelho com toda a sua radical proposta de conversão e ao mesmo tempo, fazer a experiência do amor de Cristo, da sua misericórdia, da sua bondade infinita, do seu perdão e compaixão que são eternas.

Uma experiência que não é solitária e egoística, mas, que nos une na mesma fé, de que Deus “criou todos os seres humanos, iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos”.

Que Deus pelas mãos da Mãe Aparecida, Sta. Filomena e do Bem-Aventurado Pe. Donizetti, possa unir os filhos dispersos e fortalecer os vínculos de fraternidade e amizade social em toda humanidade.

Fonte: Texto – Base da Campanha da Fraternidade 2024 – CNBB