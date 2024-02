Câmara de Casa Branca inicia Convocação de Aprovados em Concurso Público

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca, vereador RUBENS ANTONIO SCAPIN, informou que, a partir de fevereiro, o legislativo estará iniciando a convocação dos aprovados no concurso público realizado no ano de 2023 para diversos cargos vagos no quadro de servidores do órgão.

Segundo o presidente, as convocações serão feitas de acordo com as necessidades da Câmara Municipal, suprindo, primeiramente, as vagas existentes nos setores que mais precisam ser preenchidos. Nesta primeira convocação, serão chamados os classificados para as vagas da contabilidade do legislativo, uma vez que esse é um setor vital para a Câmara Municipal e que, atualmente, conta com apenas dois servidores municipais cedidos pela Prefeitura Municipal. O vereador Rubinho Scapin afirmou que é imprescindível que a contabilidade tenha a sua estrutura reforçada por servidores próprios do legislativo, oferecendo mais tranquilidade no desempenho das atividades próprias do órgão. Assim, nesse primeiro momento estão sendo convocados os classificados em primeiro lugar para os cargos de Assessor Contábil e Financeiro e Auxiliar Contábil e Financeiro. O setor de contabilidade continuará contando ainda com a servidora da Prefeitura Municipal, que é responsável pela contabilidade do legislativo desde 1996, que irá proporcionar a orientação aos novos contratados, os quais também deverão participar de cursos e treinamentos para exercerem plenamente suas atividades.

Posteriormente, o vereador presidente da Câmara Municipal afirmou que novas convocações serão realizadas, até que o quadro de servidores seja completamente preenchido, dando à Câmara Municipal condições de, com mais pessoal, desempenhar plenamente suas funções. Os outros cargos que serão preenchidos serão os seguintes: Auxiliar de Serviços Gerais, Procurador Jurídico e Auxiliar Legislativo e Administrativo. (SAS)