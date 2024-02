Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Dionísia Emídio Roberto, aos 85 anos de idade, no dia 22 de janeiro. Deixou os filhos João, Marcília, Márcia, Rosângela, Ângela e Mauro; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 23 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elisângela Aparecida Paulino, aos 43 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Deixou os irmãos Ricieri, Rogério, Eliana e Reginaldo; as cunhadas Regiane, Viviane e Vera e os sobrinhos Pedro, Camila, Rodrigo, Letícia, Leandro, Lucas, Andrei, Gustavo e Vitor Hugo. Foi sepultada no dia 24 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rodrigo Pinto de Souza, aos 46 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Deixou a mãe Joana Cardoso de Souza; as filhas Natalia e Laiene; os irmãos Vanor e José Augusto; as cunhadas Cristiane e Simone e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

