Gente e Fatos

Raul Bernardelli de Andrade em seu 3º aniversário

Os três aninhos do pequeno Raul Bernardelli de Andrade foram comemorados no último sábado, dia 20, no Espaço F com o tema Homem-Aranha, onde foi o centro das atenções dos pais Laís e Otávio, dos avós Donizete, Sônia, Celso e Fátima, dos tios, padrinhos, bisavós e amiguinhos. Fotos: Angelino Júnior