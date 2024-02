Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu João de Paula Batista, aos 83 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou a esposa Rosa Alves Batista; as filhas Iracilda, Silvia e Alessandra; genros; netos; bisnetos e irmão. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Emília Teixeira de Souza, aos 92 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou os filhos Irineu e Cristina; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Fernando Fabiano, aos 50 anos de idade, no dia 7 de fevereiro. Deixou a filha Ana Amélia Machado; genro; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rafael Fernando Thomaz, aos 39 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Antônio Gomes Nascimento, aos 77 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Deixou os filhos Valter, José Carlos, Antônio Marcos, Edson, Adilson, Roni e Gleice; noras e netos. Foi sepultado no dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria José Santa Rosa, aos 75 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Deixou os filhos Adriane, Jefferson e Daniela; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 6 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulo Roberto Consolin Contin; aos 44 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou a mãe Vânia Maria Consolin; irmãos; cunhado; cunhada e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José da Conceição, aos 80 anos de idade, no dia 6 de fevereiro. Deixou a esposa Dorzila Ester Conceição; os filhos Márcio, Lucas e Ana Claudia; genro; nora e o irmão Geraldo. Foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Barzon de Andrade, aos 98 anos de idade, no dia 7 de fevereiro. Deixou os filhos Maria José, Aparecida e João Francisco; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.