União de Itaroti e Rossi mexe com a política local

Vereador Magalhães também é pré-candidato a prefeito

Terceiro vereador mais votado em 2020, com 957 votos, o ex-policial militar Hélio Magalhães Pereira (União Brasil) contou à reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande que é pré-candidato a prefeito nas eleições municipais que acontecerão no domingo do dia 6 de outubro deste ano.

Magalhães disse que se sua candidatura prosperar, ela deverá acontecer pelo Partido Liberal-PL, mesmo partido do ex-presidente Bolsonaro. Para tanto, o vereador deve deixar seu atual partido, o União Brasil e aproveitar a janela partidária que se abrirá de 7 de março a 5 de abril para mudar para o PL, visando disputar o cargo de prefeito municipal.

Como o bolsonarismo é forte em Vargem Grande do Sul, o que ficou demonstrado nas últimas eleições, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 58,63% dos votos para presidente (13.351) dos votos da cidade, contra de 32,16% dos eleitores (7.324 votos) que votaram em Lula no município, Magalhães acredita que terá possibilidade de angariar parte destes votos para competir com chances de vencer as eleições municipais.

Outro político que postulava ser candidato a prefeito pelo PL, inclusive consta no site do partido de Vargem, era o ex-vereador Júlio Vidali, que em julho do ano passado se filiou ao partido com esta intenção. Indagado a respeito, Magalhães afirmou que Júlio deve abrir mão de suas pretensões. A reportagem do jornal entrou em contato com Júlio Vidali para saber a respeito e este confirmou que embora tenha sido convidado, pensou mais na questão e não deve sair como candidato a prefeito.

Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como também o atual presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto são investigados pela Polícia Federal sob suspeita de tramar um golpe de Estado no Brasil após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022.

Recentemente, o vereador Magalhães esteve em Limeira, acompanhado do presidente jovem do PL local, Gustavo Bueno, juntamente com o vice-presidente do PL de Vargem, Thiago Coelho, onde participaram de uma reunião com o deputado federal do partido, Miguel Lombardi, momento em que fizeram algumas reivindicações para a cidade.

Ao jornal, Magalhães disse que está colocando seu nome para concorrer ao cargo de prefeito atendendo a um pedido do Partido Liberal e por entender que está na hora de haver mudanças na administração de Vargem Grande do Sul. Indagado sobre a questão de vice, falou que ainda é cedo para debater esta questão.

Vereadores devem ser candidatos ao Executivo

Com a entrada de Magalhães na disputa, sobe o número de vereadores que pretendem se candidatar em outubro a prefeito, ou almejam o cargo de vice em alguma chapa. Dentre os atuais vereadores, já se manifestaram que querem disputar o cargo de prefeito Celso Itaroti (PTB), Paulinho da Prefeitura (PSB), Guilherme Nicolau (MDB) e Serginho da Farmácia (PSDB).

A vereadora Danutta (Republicanos), atual presidente da Casa, embora não tenha se manifestado, tem potencial para pleitear tanto o Executivo, como também ser convidada para ser vice na chapa de algum candidato a prefeito. Se todos saírem para a disputa, certamente haverá uma grande renovação no Legislativo vargengrandense.

Contagem regressiva

Muitos vereadores estão usando as redes sociais para se viabilizarem como pré-candidatos a prefeito. É o caso do vereador Guilherme Nicolau que na sua página junto ao Facebook iniciou uma contagem regressiva de dez dias para anunciar algo importante para a cidade, provavelmente sua pré-candidatura a prefeito, o que deve acontecer no final da semana que vem.

Essa mesma estratégia foi usada pelo pré-candidato a prefeito Du Pirajá de São João da Boa Vista, que durante 10 dias anunciou na sua página do Facebook, a partir do dia 16 de janeiro, que tinha uma grande novidade para a sua cidade, culminando no dia 25 de janeiro por anunciar que oficialmente seria pré-candidato a prefeito de São João da Boa Vista pelo partido Novo.

Guilherme se inspirou nos passos do candidato de São João e deve lançar oficialmente sua pré-candidatura pelo MDB depois destes 10 dias. Nos meios políticos, aparece como provável vice na sua chapa, o médico e ex-vereador Marco Antônio Goulart.

Como não tem nada definitivo ainda até as inscrições das candidaturas, o que deve acontecer após as convenções partidárias que serão realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, com o registro dos nomes escolhidos podendo ser feito até o dia 15 de agosto, muita água ainda vai correr por debaixo da ponte. Até lá, tudo são especulações.

Rossi e Itaroti juntos

Uma novidade para as eleições deste ano, é a possível aliança entre os dois ex-prefeitos, José Carlos Rossi (PSD) e Celso Itaroti (PTB) para disputar o pleito de outubro. Rossi recentemente deu declarações dizendo que os dois políticos estão unidos, e que só falta decidir qual deles será o candidato a prefeito e a vice.

Já Itaroti não confirmou a união dos dois, preferindo aguardar o desenrolar dos acontecimentos, embora ambos tenham participado recentemente de uma reunião em São Paulo onde o assunto foi tratado com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Rossi na última eleição municipal, disputou contra o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) e obteve 34,29% dos votos, totalizando 7.306 votos. Amarildo ganhou com 65,71% dos votos, ou seja, 14.002 votos.

Em 2016 quando Celso Itaroti tentou se reeleger, tendo Amarildo como seu opositor, ele obteve 12,33% dos votos, totalizando 2.724 votos. Já Amarildo foi eleito prefeito com 87,67% dos votos, ou seja, 19.372 votos dos vargengrandenses.

Portanto, não é desprezível a união das forças políticas dos dois ex-prefeitos, o que leva outros candidatos a repensarem suas candidaturas. Rossi e Itaroti hoje são os maiores adversários políticos da situação representada pelo atual prefeito Amarildo Duzi Moraes, devendo fazer ferrenha oposição ao candidato que Amarildo apoiar.

Celso Ribeiro também é pré-candidato

Embora oficialmente o atual vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) ainda não tenha declarado sua pré-candidatura a prefeito nas eleições de outubro próximo, nos meios políticos é tido como certo que o ex-prefeito que administrou Vargem por duas vezes, deverá nas próximas semanas ou até mesmo dias, confirmar sua pré-candidatura.

Celso é um dos políticos mais experientes da cidade e vê com preocupação a união da oposição de Rossi e Itaroti contra a administração do prefeito Amarildo ou quem ele apoiar.

No mundo ideal da política, a candidatura de Celso Ribeiro a prefeito, tendo Guilherme Nicolau como vice seria a dupla ideal para vencer Rossi e Itaroti, mas embora o prefeito Amarildo busque esta solução, parece pouco provável que Guilherme Nicolau abra mão de sua candidatura a prefeito, o mesmo ocorrendo com Celso Ribeiro.

Nas últimas eleições municipais que ocorreram em São João da Boa Vista, a divisão dos políticos da situação, permitiu a eleição da candidata Teresinha de Jesus da oposição, que administra a cidade vizinha e deve sair candidata à reeleição. Este exemplo sempre é citado pelos políticos vargengrandenses.

Paulinho, Serginho e Hugo Cossi

Também buscam viabilizar suas candidaturas a prefeito, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), que nos últimos dias tem alardeado nas suas redes sociais que um importante empresário poderia vir a ser seu vice; o vereador Serginho da Farmácia (PSDB) que tenta buscar apoios à sua pretensão de assumir a prefeitura de Vargem em outubro e também o advogado Hugo Cossi, até recentemente presidente do MDB local, tem sido cogitado para disputar o cargo de prefeito em outubro.