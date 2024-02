PM cumpre mandado

A Polícia Militar cumpriu, na sexta-feira, dia 2, por volta das 16h, um mandado de prisão por lesão corporal, expedido pela vara criminal da Comarca de São Sebastião da Grama, com pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Com o mandado em mãos, os policiais foram à casa do rapaz, no Jardim Santo Expedito. Foi feito contato com seu sobrinho, que informou que o tio estava na casa do fundo e acompanhou a equipe.

O rapaz saiu e foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, os policiais conseguiram ver na pia ao lado da porta uma bandeja com várias embalagens plásticas e tesouras, junto com uma lata de embalagem de bala.

Questionado se havia algo de ilícito na casa, negou, mas depois confessou que havia somente o que estava em cima da pia da cozinha. Na lata, foram localizados 11 pinos de cocaína e cinco pedras grandes de crack, embaladas e prontas para venda.

Na cama, havia três celulares e a quantia de R$ 715,90 em cédulas e moedas. Questionado, nada respondeu. Foi dada voz de prisão a ele por tráfico de drogas e o rapaz foi informado sobre o mandado de prisão. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou preso.