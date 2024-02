Ameaçou ex-sogra e foi detido

No sábado, dia 3, a Polícia Militar foi acionada na Rua Monsenhor Celestino Garcia para atender uma ocorrência de briga, por volta das 20h30. No local, havia vários homens segurando um rapaz de 32 anos.

Com a chegada da equipe, ele foi solto, mas os policiais foram informados de que o rapaz havia agredido uma mulher.

A vítima, uma senhora de 72 anos, explicou que o ex-companheiro de sua filha entrou em sua casa, invadiu o quarto que ela estava deitada, a empurrou, onde ela caiu sentada na cama, e disse que ia tirar a sua vida.

Sua filha entrou na casa e conseguiu tirar o agressor. Ela foi à rua e pediu ajuda de rapazes que estavam em um bar, que juntaram o homem e levaram ele pra rua até que a PM chegasse.

Nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado, informou que tinha feito uso de bebida alcoólica e drogas. Disse que foi à casa de sua ex-sogra e confessou que invadiu o quarto e a empurrou por não gostar dela.

Foi dada voz de prisão a ele. O homem foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde ficou preso em flagrante pelo crime de ameaça e injúria.