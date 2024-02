Casabranquense morre ao cair em cachoeira

Um homem morreu na tarde deste domingo, dia 11, depois de escorregar e cair da Cachoeira dos Nasser, em São José do Rio Pardo. A vítima foi identificada como Altieris Donizete Lima, morador de Casa Branca.

Testemunhas disseram que ele estava se refrescando na parte superior da cachoeira quando escorreu e caiu. Lima bateu a cabeça nas pedras e caiu na parte debaixo da queda d’água.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de pessoa que teria passa mal na água. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou o óbito de Lima.

O caso está sendo registrado e as causas da morte serão investigadas.