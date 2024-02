Alunos do “Tio Carlão” vivenciaram Dia do Repórter

A convite do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Carlos Cesar de Oliveira “Tio Carlão”, o diretor da Gazeta de Vargem Grande Tadeu Fernando Ligabue esteve presente na entidade na quinta-feira, dia 15, para falar aos alunos sobre o Dia do Repórter, que seria comemorado em todo o Brasil no dia seguinte, sexta-feira, 16 de fevereiro.

Tadeu levou várias edições da Gazeta de Vargem Grande que foram avidamente exploradas pelas crianças e jovens que fazem parte do projeto que atende estudantes em situação de vulnerabilidade social.

O diretor discorreu desde a criação do jornal há 42 atrás, até os momentos atuais, fazendo um paralelo sobre a importância do repórter na produção das notícias que são vinculadas não só na edição impressa, como também nas redes sociais e no site mantido na internet pela Gazeta de Vargem Grande.

São cerca de 150 crianças entre 6 a 15 anos atendidas nos vários projetos realizados, como oficinas de psicologia, pedagogia, dança, artesanato, teatro, dentre outras atividades realizadas na instituição que é mantida pela prefeitura municipal e está vinculada ao departamento de Ação Social da prefeitura municipal.

Para atender todas as crianças, trabalham no local 19 profissionais de áreas multidisciplinares sob a coordenação da psicóloga Giovana Thezolin. Durante as apresentações feitas por Tadeu, participaram também a pedagoga Marília Tonetto, a psicóloga Francieli Lourenço e as estagiárias Marcela Lima, Bel Alves e Amanda.

Temas como fake news, produção de notícias, importância da leitura e do jornal na comunidade, foram abordados pelo jornalista Tadeu Ligabue, que também mostrou às crianças edições do jornal A Imprensa, primeiro a ser impresso em Vargem Grande do Sul no ano de 1908, despertando a curiosidade e o interesse dos alunos presentes.