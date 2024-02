Mulheres Empoderadas promoveu palestra

No último sábado, dia 10, foi realizada pela Associação Mulheres Empoderadas, sob a coordenação da voluntária Giovana Carvalho, mais uma palestra no Espaço Mais Cultura.

Sob o tema “Empoderamento feminino no empreendedorismo”, para o evento estavam previstas a participação de duas palestrantes, da advogada Vanessa Salmaço Martins e da terapeuta e massagista Ligia Chiochetti, que estava com dengue e não pode comparecer. Durante o evento, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e o vereador Célio Santa Maria foram homenageados recebendo um certificado de gratidão, em agradecimento ao apoio que sempre deram ao grupo.

Em sua palestra, “Desenvolvendo uma liderança feminina de impacto”, a advogada Vanessa Martins durante uma dinâmica fez com que o público presente imaginasse seus medos e inseguranças para enfrentá-los e mudar seus hábitos, tirando um tempo para si próprio, para melhorar e se cuidar.

Além dos homenageados, Amarildo e Célio, também estiveram presentes na palestra o ex-prefeito José Carlos Rossi, Eduardo Taú, o vereador Guilherme Nicolau, Gustavo Bueno presidente do Grupo Mão Amiga, do senhor Hélio Santa Maria, irmão do vereador Célio e pai do vereador Gláucio do Mototáxi.