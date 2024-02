Vargengrandense é o 1º do ranking de Jiu Jitsu no Brasil

O atleta de jiu jitsu vargengrandense Pedro Adolfo González Druzian informou à redação da Gazeta de Vargem Grande que ficou em primeiro lugar no ranking de Jiu Jitsu no Brasil no gi, tanto na faixa azul, quanto na faixa roxa, ao ter sua pontuação somada ao longo da temporada de competições que realizou em 2023.

Aos 22 anos, Pedro que é filho de Luís Adolfo Gonzáles e Verônica Nicolau Druzian, já disputou vários campeonatos pelo país, nas cidades de São Paulo, São Lourenço, Pouso Alegre, dentre outras, se destacando como ⁠Campeão Latino Americano, ⁠Campeão Panamericano, ⁠Campeão Brasileiro, ⁠Campeão Sudeste Brasileiro e ⁠Campeão Mineiro.

No ano passado, o atleta que reside em Poços de Caldas e treina há oito anos, atualmente na academia Clayson Jr Jiu Jitsu, disputou e venceu em três categorias, sendo peso pluma (até 64 quilos), No-Gi (sem kimono) e No-Gi absoluto (sem limite de peso). Ele já conquistou dezenas de medalhas em campeonatos, sendo que no ano passado ficou com três medalhas de ouro no Campeonato Latino Americano, que aconteceu em Pouso Alegre (MG). Todas estas conquistas certamente levaram o vargengrandense a receber o diploma top 1 do ranking do Brasil de Jiu Jitsu.