Paulo Guerra se prepara para as Paralimpíadas de Paris

Visando alcançar os índices classificatórios para os Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecem em agosto, logo após as Olimpíadas, o atleta vargengrandense Paulo Guerra está focado em quebrar seu recorde pessoal na sua categoria, salto em altura T-47. Ele é o recordista brasileiro, saltando 1.94m e precisa alcançar entre 1.95m e 1.97m, para poder participar do certame mundial.

Para viabilizar a realização dos seus sonhos, o atleta está realizando uma rifa para custear seus gastos. Na rifa, os participantes concorrem a três prêmios. uma camisa de basquete + R$ 200,00; uma camisa de basquete + R$ 100,00 e R$ 50,00. Cada número custa R$ 5,00. Caso se classifique, esta seria a segunda participação de Paulo Guerra nas Paralimpíadas.

Quando disputou os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, Paulo ficou na oitava posição, nesta que foi sua primeira participação na maior e mais nobre competição esportiva mundial.

Paulo competiu na categoria T47 e não conseguiu superar a marca de 1.89 metro e ficou com a oitava colocação ao saltar 1,84 m. O favorito na prova era o americano Roderick Townsend-Roberts, recordista paralímpico e mundial da modalidade, que quebrou seu próprio recorde estabelecendo a marca de 2,15 metros e conquistando a medalha de ouro. O pódio foi formado por Townsed, seguido pelo indiano Nishad Kumar, que ficou com a prata, e pelo americano D. Wise, que ganhou a medalha de bronze.

Segundo apurou o jornal Gazeta de Vargem Grande, Paulo Guerra disputa em março o Meeting Brasileiro em Santa Catarina e em seguida tem competições nacionais em São Paulo. Ele também vai tentar participar do Mundial de Atletismo. Conseguindo o índice, disputa as Paralimpíadas de Paris entre agosto e setembro.