Neste sábado, tem Show de prêmios Amigos do Dão

Será realizado neste sábado, dia 17, o Show de prêmios Amigos do Dão, a partir das 19h30, no Centro Pastoral Padre Donizete, barracão da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Este é um evento beneficente em prol do tratamento do vargengrandense Daniel Ueno (foto).

Daniel e sua família residem há 5 anos no Japão e em setembro de 2023, ele sofreu um grave acidente de bicicleta, que lhe causou traumatismo craniano e lesão medular, resultando no diagnóstico de tetraplegia. Ele está consciente, se comunicando e se encontra internado atualmente em um hospital de terapia intensiva. O Show de Prêmios tem como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar no custeio de seu tratamento.

No evento haverá praça de alimentação com batata chips, macarrão, pastel e espetinho, e no bar será servido água, cerveja e refrigerante. As cartelas custam R$ 5,00 e o prêmio será em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00. Para maiores informações, o telefone para contato é o (19) 99400-8588.

Na foto, Daniel com sua esposa e seu filho. Foto: Reprodução redes sociais