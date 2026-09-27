Lula lidera pesquisa para presidente e Tarcísio a disputa por SP

A uma semana das eleições gerais de 4 de outubro, novas pesquisas de intenção de voto divulgadas pelo Datafolha na quinta-feira, dia 24, mostram um cenário de acirramento na disputa presidencial e uma liderança consolidada na corrida pelo governo de São Paulo. Em todo o país, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar no primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Vargem Grande do Sul, serão 30.462 eleitores às urnas. Nestas eleições, cada eleitor escolherá seis candidatos para cinco cargos: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

No cenário nacional, o presidente Lula (PT) aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 36% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Atrás deles estão Augusto Cury (Avante), com 5%, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, e Renan Santos (Missão), com 3%. Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) registram 1% cada. Os votos brancos ou nulos somam 5%, e os indecisos, 2%.

Para o segundo turno, que deverá ser disputado em 25 de outubro, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados, com 47% e 45%, respectivamente, dentro da margem de erro. O presidente também venceria, na simulação, Caiado (46% a 44%) e Cury (46% a 43%), além de abrir vantagem maior sobre Zema (48% a 39%) e Renan (48% a 39%).

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha na terça-feira, dia 22 e na quarta-feira, dia 23, com 2.002 eleitores ouvidos em 125 municípios. O levantamento, encomendado pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00304/2026, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o instituto, 80% dos eleitores já têm o voto decidido, e entre os que não se declaram bolsonaristas nem petistas, 35% dizem que ainda podem mudar de opinião.

Governo de São Paulo

Já em São Paulo, pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, dia 24, aponta o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 50% das intenções de voto, ante 30% do ex-prefeito Fernando Haddad (PT). Completam a lista Carlos Machado (PCB) e a candidata Policial Edjane (Agir), ambos com 2%, seguidos por Vivian Mendes (UP) e Vera Lúcia (PSTU), também com 2% cada, e Izadora Dias (PCO), com 1%. Os votos em branco, nulos ou de quem não soube responder somam 8%, e os indecisos são 3%.

De acordo com o instituto, 71% dos eleitores paulistas consideram definitiva sua escolha para o governo do estado, enquanto 29% ainda podem mudar de voto. A pesquisa entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 22 e 23 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-03730/2026.

Fotos: Facebook/Lula/ Campanha Flávio Bolsonaro/ Republicanos/ Redes Sociais