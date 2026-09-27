Em Vargem, homem é preso por importunação sexual

Na noite da terça-feira, dia 22, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem por importunação sexual no bairro Nossa Senhora Aparecida.

A equipe foi acionada para averiguar uma atitude suspeita e, no local, uma mulher relatou ter sido abordada pelo indivíduo, que teria praticado ato de natureza sexual sem seu consentimento, causando-lhe temor. Uma testemunha também presenciou a situação. Após o pedido de socorro, o indivíduo tentou fugir, mas foi contido por um morador até a chegada dos policiais.

Após atendimento médico, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.