Idosa é agredida e tem celular furtado pelo próprio filho

Uma idosa de 78 anos foi agredida e teve o celular roubado pelo próprio filho no domingo, dia 20, em Vargem.

Segundo o informado pela Polícia Militar, a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a senhora relatou que seu filho de 42 anos, teria invadido sua residência sem autorização, descumprindo medida protetiva de urgência.

Ela contou aos policiais que seu filho procurava por dinheiro e, como não o encontrou, deferiu-lhe um soco no nariz e na sequência, teria subtraído o aparelho celular, evadindo-se do local em seguida, tomando rumo ignorado.

Por se tratar de um homem já conhecido no meio policial, a equipe realizou patrulhamento e conseguiu localizá-lo. Em busca pessoal foi encontrado, no bolso de seu short, o aparelho celular subtraído, bem como um canivete no outro bolso. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão.