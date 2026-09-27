Facão é apreendido após ameaça no Centro

Um homem foi contido pela Polícia Militar na manhã de terça-feira, dia 22, após ser flagrado com uma tesoura e desobedecer ordens de abordagem, na região central de Vargem Grande do Sul. Um facão usado para ameaçar outra pessoa também foi apreendido com o indivíduo.

A equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de desobediência envolvendo um homem armado. No local, populares informaram aos policiais que o indivíduo teria ameaçado uma pessoa com um facão minutos antes.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em estado de exaltação, portando uma tesoura. Ao receber ordem de abordagem, ele desobedeceu às determinações da equipe, mas foi contido pelos policiais em seguida.

Na vistoria feita à mochila que o homem carregava, os policiais encontraram o facão. O indivíduo foi levado primeiro ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) e, depois, à Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento. Após a conclusão dos procedimentos legais, ele foi liberado.