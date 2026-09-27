PM atende ocorrência de tiros no Jardim Dolores

A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, na noite de sexta-feira, 18 de setembro. A equipe foi mobilizada após relatos de uma briga no local.

Segundo as informações apuradas, uma pessoa foi agredida por populares durante o desentendimento. Após a agressão, o indivíduo deixou o local e retornou em seguida acompanhado por outra pessoa, momento em que foram efetuados diversos tiros na direção de populares e de um veículo estacionado na via.

O atendimento contou com o suporte de equipes especializadas e da Guarda Civil Municipal (GCM). Os policiais adotaram as providências cabíveis no local e comunicaram o caso à Central de Flagrantes de São João da Boa Vista para o devido registro.

De acordo com a PM, a perícia técnica não foi acionada para o local devido às condições encontradas pelas equipes no momento do atendimento.