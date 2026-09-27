Ia fazer delivery de maconha e foi pego pela PM

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira, dia 18 de setembro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 19h50, no cruzamento entre as ruas Rogério Otero e César Cossi, próximo ao estacionamento da Igreja São Joaquim.

Segundo o registro da Polícia Militar, uma equipe de radiopatrulhamento avistou o suspeito em uma bicicleta e notou que ele escondeu um objeto no bolso do short ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi então abordado e submetido a revista pessoal.

Com o suspeito foram encontrados uma porção de maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 49,00. Questionado, ele afirmou que estava no local para entregar a droga a uma mulher e relatou ainda manter mais entorpecentes escondidos em sua residência, guardados dentro de uma caixa de sapato sobre um rack, na sala. Diante da confissão, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas.

Na residência indicada pelo suspeito, os policiais localizaram, dentro da caixa de sapatos, mais duas porções grandes de maconha embaladas em plástico branco, uma porção menor acondicionada em saco zip lock verde e uma tesoura com resíduos do entorpecente. Ao todo, a droga apreendida somou 0,050 kg.

O suspeito foi encaminhado ao pronto-atendimento local para exames. Em seguida, a ocorrência foi apresentada ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Lívia Martins Topan lavrou o boletim de ocorrência e ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.