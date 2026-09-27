Tentou esconder porções de crack em muro de obra, mas foi pego

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na tarde da última segunda-feira, dia 21 de setembro, durante patrulhamento pela Rua César Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. Ele foi enquadrado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Segundo a PM, a equipe de radiopatrulhamento, formada pelo cabo Leite e cabo Márcio, da 4ª Companhia do 2º Pelotão, estava na viatura quando avistou o jovem em um recuo de uma obra. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria dispensado um objeto.

Na abordagem, os policiais localizaram R$ 127,00 em espécie e um aparelho celular com o adolescente. No item dispensado, encontraram uma pedra de crack. Durante a vistoria no local, uma pessoa que passava pela região indicou aos policiais um ponto onde haveria mais entorpecentes escondidos.

Fotos: Polícia Militar

A equipe encontrou marcas de pegadas próximas ao muro da obra e, com o auxílio de uma escada cedida por um morador, localizou outras quatro pedras de crack escondidas em uma abertura dos blocos, a cerca de três metros de altura. De acordo com a PM, as pedras tinham características semelhantes à que havia sido dispensada pelo adolescente.

Ao todo, foram apreendidas cinco pedras de crack, totalizando 0,001 quilo do entorpecente, além do celular e do dinheiro em espécie. O adolescente foi levado ao Pronto Atendimento para exame médico cautelar.

Na sequência, o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil registrado pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior. Após os procedimentos de polícia judiciária, o adolescente foi liberado para a responsabilidade de sua mãe.