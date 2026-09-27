Ladrão de celular foi detido

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã do dia 19 de setembro, sábado, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul, suspeito de furtar um aparelho celular dentro de um estabelecimento comercial. Ele já era conhecido nos meios policiais.

De acordo com o informado pela PM, a equipe de radiopatrulhamento foi acionada pelo Copom para atender à ocorrência. No local, uma funcionária relatou que, enquanto atendia uma cliente, viu um homem entrar na loja dizendo que iria ao caixa efetuar um pagamento. Pouco depois, outro funcionário percebeu que ele havia tentado abrir a porta de uma vitrine onde ficavam guardados celulares à venda.

Ao verificar seus pertences, a vítima constatou que o próprio aparelho, um Redmi modelo 13 Pro+ de cor preta, havia sido subtraído de cima da mesa usada para as vendas. As imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento confirmaram a ação e levaram os policiais a reconhecer de imediato o autor do furto.

Após diligências, a equipe localizou o suspeito, que confessou o crime. Segundo ele, o celular havia sido entregue a outra pessoa como forma de pagamento de uma dívida — o aparelho não foi localizado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, e o homem foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, permanecendo à disposição da Justiça.