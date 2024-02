Furto de cobre leva pai e filho à detenção

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pelo município de Vargem Grande do Sul, quando foi acionada via COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo para averiguação de tentativa de furto que teria acontecido na Cerâmica Vilaje, por volta das 15hs, desta terça-feira, dia 13 de fevereiro.

Rapidamente, segundo boletim da PM, os policiais se deslocaram até o local, onde foi realizado contato com o proprietário da empresa, que relatou os fatos ocorridos, tendo como testemunha um cidadão que também confirmou os fatos e reconheceu os autores, descrevendo as vestimentas que usavam na hora do furto.

Segundo a testemunha, os indiciados teriam abandonado o objeto que seria furtado após verem sua presença. Através das informações obtidas no local, a equipe composta pelos soldados Cipriano, Amauri e Teodorio realizou diligências juntamente com equipe da viatura onde estavam os soldados Rodrigo e Jangoas, avistando na altura da Rua Altino Gadiani, cruzamento com a Rua Vitório Cancelier, no Jd. Santa Marta, três indivíduos saindo de um terreno baldio, sendo que um deles conseguiu evadir-se e dois deles foram abordados.

Os indivíduos eram os mesmos que a testemunha presenciou na cerâmica onde o furto foi perpetrado e ambos eram bastante conhecidos nos meios policiais pelos crimes de furto e tráfico de drogas.

Após busca pessoal, nada foi encontrado junto aos autores do delito, o pai e um filho menor. Porém, questionados a respeito dos fatos pelo qual estavam sendo abordados, o pai nada falou a respeito, mas seu seu filho acabou por assumir que foram até o local para subtrair bobina de cobre existente dentro do transformador que haviam derrubado de um poste.

Diante dos fatos, o pai do menor recebeu voz de prisão pelo crime de furto tentado e seu filho recebeu voz de apreensão por ato infracional de furto tentado. Foi lido os direitos constitucionais de ambos, sendo necessário o uso de algemas, uma vez que o pai não assumiu o delito e havia o receio de fuga do mesmo.

Após a prisão, ambos foram encaminhados ao PPA local para laudo médico e depois ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde foram ouvidos pelo delegado Eduardo Denadai Campos. A genitora do menor e seu advogado acompanharam somente o adolescente, que foi liberado após seu depoimento. Já o pai ficou detido após ter sido ouvido em relação ao crime de furto qualificado tentado e corrupção de menor.