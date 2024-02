Macaquinho é socorrido no Santa Marta

Nesta sexta-feira, dia 16, o vereador Gláucio Santamaria Gusman – o Glaucinho do Mototáxi com o auxílio de moradores da Rua Manoel Marta, no Jardim Santa Marta, socorreu um macaquinho – sagui macho, que andava pela rede elétrica muito assustado e aparentemente com uma perna fraturada. O animalzinho foi levado aos cuidados da Clínica Veterinária Bicho Mania, em São João da Boa Vista.