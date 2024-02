Casos de dengue sobrecarregam a saúde municipal

Até o dia 15, foram constatados 492 casos positivos, feitas 675 notificações e 183 casos deram negativo

Quem passa pelas várias unidades de saúde do município, inclusive o Hospital de Caridade e também pelos laboratórios clínicos da cidade, pode notar o grande número de pessoas que nas últimas semanas têm procurado estes locais devido ao aumento significativo de casos de dengue, cujo número de infectados já beira os 500 casos.

Conforme registrou o jornal Gazeta de Vargem Grande na semana passada, os casos de dengue em Vargem Grande do Sul não param de subir e deram um salto esta semana, saindo dos 346 casos positivos registrado na última quinta-feira, dia 8, para 492 casos atualizados, totalizando 146 novos casos positivos após uma semana.

Esta explosão de casos de dengue em Vargem Grande do Sul afeta drasticamente a vida da população, sobrecarregando os profissionais de saúde e também exigindo muito das pessoas doentes, que precisam de uma dose a mais de paciência para enfrentar as filas que vão se formando logo pela manhã e se arrastam também durante a noite.

Tanto no Posto de Pronto Atendimento-PPA, como também no Hospital de Caridade e nos Postinhos de Saúde, as pessoas com suspeita de dengue após passarem pela consulta médica, devem fazer o exame de sangue para saber se estão ou não com a doença e isso também sobrecarrega os laboratórios da cidade. A prefeitura mantém convênio com um laboratório local e todos os pacientes do SUS não pagam pelos exames de sangue realizados.

A esperança dos técnicos em saúde, principalmente da Vigilância Sanitária, é que com as ações tomadas pela prefeitura municipal, os casos comecem a diminuir dentro de alguns dias. Dentre os trabalhos realizados, está a nebulização veicular nas ruas e nebulização com bomba costal nas casas e arredores onde haja foco.

A nebulização tanto costal como veicular, o conhecido “fumacê” teve início há cerca de dez dias, começando pelo Jardim Dolores e abrangeu toda a parte alta da cidade, onde estão os bairros com maior incidência de casos de dengue. Após este trabalho, é esperado que os casos comecem a diminuir, mas, o alerta é que a nebulização só combate o mosquito na fase adulta, desta forma para eliminar todos os criadouros do mosquito, para evitar a proliferação, eliminando sua fase aquática: ovo, larva, pupa, dentro dos criadouros com água parada, é necessário que os moradores continuem fazendo a sua parte eliminando os criadouros do mosquito da dengue.

Outro trabalho importante desenvolvido pela Vigilância Sanitária, foi a intensificação da visita casa a casa realizada em toda a cidade pelos agentes comunitários, procurando por criadouros e também levando os moradores à conscientização do que deve ser feito, mantendo os quintais e terrenos limpos para impedir que aumente ainda mais os casos de dengue em Vargem Grande do Sul, uma vez que historicamente o pico da doença geralmente acontece em abril de cada ano.