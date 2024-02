Valmir Costa deve deixar o Hospital de Caridade

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande apurou que Valmir Costa, atual interventor do Hospital de Caridade, deve deixar o cargo até o final do mês. Valmir está no comando da entidade desde o dia 1º de janeiro de 2023, quando foi nomeado interventor pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido).

Ele também exercia um cargo de confiança na administração municipal, nomeado pelo prefeito para trabalhar junto ao gabinete, mas o jornal apurou que ele teria pedido sua exoneração e já estaria trabalhando em outra empresa.

Conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande em janeiro do ano passado, a nomeação do interventor foi necessária, uma vez que terminou no dia 31 de dezembro de 2022, o mandato da diretoria do Hospital e não havia mais Mesa Diretora para dirigir a entidade.

Para que os atendimentos não parassem, o prefeito Amarildo publicou um decreto indicando Valmir Costa como interventor provisório pelo período de 30 dias, sendo renovado desde então.

O Hospital de Caridade vem enfrentando uma crise na questão de sua administração há mais de um ano, uma vez que não se encontra na sociedade, pessoas que queiram participar da eleição para formar uma nova diretoria, eleger os membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, além de também eleger o provedor do Hospital.

Na semana passada, o Hospital publicou novo edital de convocação para uma Assembleia Extraordinária, visando a eleição da Mesa Administrativa, para o período de 1º de março a 31 de dezembro de 2024. Também para eleger membros do Conselho Deliberativo e Fiscal para o biênio 2024/2025. As chapas deveriam ser registradas até o dia 15 de fevereiro, quinta-feira.

O jornal entrou em contato com o Hospital de Caridade para saber se foi apresentada alguma chapa e como ficaria a situação da entidade sem o interventor. A resposta foi que nenhuma chapa foi apresentada e que a entidade estaria aguardando o prefeito municipal se posicionar, uma vez que o interventor Valmir fica até o próximo dia 29 de fevereiro.

Também enviou várias perguntas à prefeitura municipal para saber quais atitudes o prefeito Amarildo iria tomar, se já tinha algum nome para substituir Valmir Costa, mas também a assessoria de Comunicação da prefeitura não enviou as respostas até o fechamento da matéria.