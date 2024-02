Engavetaram

Parece que os 13 computadores adquiridos pela Câmara Municipal no ano passado e que tinha por finalidade modernizar e agilizar os trabalhos dos vereadores, eliminando xerox e papeis, não foram instalados. Segundo informações, eles foram parar nas gavetas de cada vereador ao invés de cumprir com as funções para as quais foram comprados. A conferir.

O grande dia chegou

Conforme adiantado pelo jornal Gazeta de Vargem Grande, o vereador Guilherme Nicolau (MDB) depois do suspense feito em sua rede social, onde fez uma contagem regressiva de 10 dias anunciando que no término iria comunicar algo importante para Vargem Grande do Sul, Guilherme anunciou na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, sua pré-candidatura a prefeito da cidade.

Lançamento em família

Cercado pelos seus familiares, o vereador Guilherme Nicolau (MDB) falou que “com muita responsabilidade e comprometimento, se colocava à disposição da população de Vargem Grande do Sul como pré-candidato a prefeito.

Quem será o cabeça?

Com a notícia de que os ex-prefeitos Rossi (PSD) e Itaroti (PTB) estão se unindo para enfrentar as eleições que acontecerão em outubro, o que todos estão se perguntando é quem será o cabeça da chapa, ocupando o cargo de prefeito e vice.

Pé no PSD

Também nos bastidores políticos é tido como certo que o ex-prefeito Itaroti que sempre fez sua carreira política no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), estaria de malas prontas para se filiar no Partido Social Democrático (PSD), cuja maior figura política atualmente na cidade, é o ex-prefeito José Carlos Rossi, que disputou as últimas eleições por esta legenda.