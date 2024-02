Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Ulisses de Godoy da Costa, aos 15 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Deixou a mãe Camila; o padrasto Evaldo; os irmãos Amanda, Vinicius, Matheus e Camila; os avós Francisca, Paulo e Roberto; bisavós e tios. Foi sepultado no dia 11 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Luiz da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Deixou a esposa Maria Aparecida; os filhos Renato e Rodrigo; e os netos Rodolfo, Guilherme e Maria Eduarda. Foi sepultado no dia 12 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ottilia Antônia Pereira Bovo, aos 86 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Deixou o marido Pedro Bovo; os filhos Nina, Lucimar, Paulo e Marcelo; genro; nora; os netos João Pedro e Ana Clara. Foi sepultada no dia 12 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Augusta Nunes, aos 85 anos de idade, no dia 12 de fevereiro. Viúva de Carlos Dias Nunes; deixou os filhos Zenilda, Rubens, Sebastião, Roque e José; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cristina Ribeiro da Silva, aos 55 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou o marido Carlos Alberto Sartin; a filha Jéssica; genro; netos e irmãos. Foi sepultada, no dia 15 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Mário Pereira da Silva, aos 78 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Deixou os filhos Hernani e José Roberto; netos; e as irmãs Cecilia e Ana Marilia. Foi sepultado no dia 11 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Irari Maria dos Anjos, aos 81 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Deixou o marido Antônio Cirilo Nunes; os filhos Adilson, Cleuza, Andréa, Ademir, Adilson, Rogério, André e Claudemir; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 11 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Altieres Donizeti Camargo de Lima, aos 37 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Deixou os pais Celso e Maria Teresa; a irmã Francisleide e os sobrinhos Wandeison, Gabriel e Wincler. Foi sepultado no dia 12 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Gonçalves dos Santos, aos 96 anos de idade, no dia 13 de fevereiro. Deixou os filhos Rita, Rosangela, Cleonice, José Luiz, Antônio, Omar, José Aparecido e Aparecida; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Zelinda Petucco dos Santos, aos 97 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Foi sepultada no dia 4 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ivone Maria Tonetti Rosa, aos 72 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Foi sepultada no dia 5 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Melchiori Ferrari, aos 96 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Foi sepultada no dia 9 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sérgio João Furlan, aos 85 anos de idade, no dia 9 de fevereiro. Deixou os filhos Silvia, Marco e Lúcia. Foi sepultado no dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

