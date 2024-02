Univesp: oportunidade de um ensino superior, gratuito e de qualidade

Uma formação universitária continua como um dos grandes diferenciais de um trabalhador no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados em 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a menor taxa de desemprego foi encontrada entre os profissionais com ensino superior, com 4,5%. Já entre os que possuíam ensino médio completo, essa taxa era de 9,9%.

Além disso, uma pesquisa publicada no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que os trabalhadores com ensino superior recebem remunerações bem mais altas em comparação aos que possuem apenas o ensino médio, independentemente da área de formação.

Ou seja, ter o diploma de uma faculdade ainda pesa muito. Por isso, é preciso não apenas que as pessoas busquem uma formação, mas também que o Estado ofereça condições para que esse indivíduo possa estudar. Assim, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) desempenha um papel extraordinário.

Totalmente voltada para o Ensino à Distância (EaD), a Univesp é gratuita e oferece conteúdo desenvolvido em parceria com as outras três universidades públicas estaduais, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além do Centro Paula Souza (CPS). Ou seja, além de gratuito, o ensino é de muita qualidade. Por ser na modalidade à distância, o aluno pode conciliar os estudos com o trabalho. Mas para isso é preciso disciplina e força de vontade, uma vez que o nível de exigência é alto.

Vargem Grande do Sul conta com um polo da Univesp desde 2017 e já formou vários profissionais, como professores, engenheiros, administradores, entre outros. É uma universidade que contribui com a melhora da educação em geral, ao formar professores em diversas áreas, com o mercado de trabalho, capacitando profissionais de áreas técnicas e vai aumentando a produtividade e a qualificação da mão de obra na cidade.

A Univesp em Vargem é uma oportunidade para quem sempre desejou cursar um ensino superior, de buscar uma vida melhor e de sonhar sonhos mais altos.