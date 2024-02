Gente e Fatos

Vargengrandenses curtiram o Carnaval na região

Fotos: Arquivo Pessoal

Carlos Tomaz



Carlos Tomaz, recém-formado em educação física também curtiu o Carnaval de Espírito Santo do Pinhal no Bloco Gorila, onde dançou muito com as músicas de Guilherme e Benuto, Mc Ryan SP, Mc Dom Juan e do Dj GBR. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo Pasquini



Paulo Pasquini de 24 anos, aproveitou o Carnaval com o Bloco do Gorila em Espírito Santo do Pinhal, ao som de Mc Ryan SP, Mc Dom Juan, DJ GBR e da dupla sertaneja Guilherme e Benuto

Vinicius Coutinho



O criador de conteúdo digital Vinicius Gabriel Coutinho, de 21 anos, acompanhado das amigas Maria Eugênia Beloni e Gabriela Primo, aproveitaram o Carnaval do Bloquim Universitário no Parque do Peão em Barretos, onde curtiram os shows de Anitta, Pericles, Luan Pereira, Livinho, DJ GBR, DJ Arana, Mc Hariel e muito mais