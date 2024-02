Vargem participou do 2º Simpósio de Educação Especial

O Departamento Municipal de Educação em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vargem Grande do Sul promoveu nos dias 15 e 16 de fevereiro o 2º Simpósio de Educação Especial. O objetivo foi formar profissionais para o atendimento de estudantes com deficiência e sua inclusão escolar.

A proposta do evento, de acordo com a Prefeitura Municipal, é a oferta de palestras e oficinas com especialistas na área de Educação Especial Inclusiva, abordando diferentes temas e práticas educativas.

Todos os professores da Rede Municipal de Educação Infantil, Fundamental e equipe técnica participaram do simpósio, totalizando cerca de 200 profissionais da área da Educação Municipal.

As palestras foram ministradas por Juliana Baptistella com o tema ‘Estratégias e Recursos Gerais para Crianças Autistas’ e Renata Arruda com o tema ‘Fundamentos da Neurociência na Prática Pedagógica com Alunos de Inclusão’.

Os oficineiros que trabalharam junto aos professores são Aline Fernandes Mediato, Andrea Aparecida Guedes, Bruna Reis, Daiane Passoni, Franscine de Melo Buzato, Gabriel José Junqueira de Andrade Bergue, Lasara Benedita da Cruz Cunha Plates, Mayra Moraes Querido, Odair Pereira Leite e Ricardo Donizete Tabarim.

Fotos: Prefeitura Municipal