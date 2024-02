Itaqui lidera Taça dos Campeões

terceira rodada da 10ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol, Taça Sicoob Crediçucar 2024, foi marcada por goleada e bons jogos. Atualmente, o time Itaqui, de Mogi Guaçu, lidera o ranking do campeonato.

Esse é um dos mais importantes torneios de futebol da região, organizado pela Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal. A homenageada deste ano é Evelym Mendonça de Figueiredo.

Na abertura da terceira rodada da taça, a equipe Camisa 10, de Tambaú, não saiu do 0 com o time Donos da Bola, de Pirassununga. Com o resultado de 0 a 0, o Camisa 10 chega aos 4 pontos no Grupo C e a equipe de Pirassununga fez seu primeiro ponto na competição. A partida ficou marcada pela disposição das equipes que fizeram um jogo equilibrado de muita marcação. No final, o resultado foi considerado justo.

No segundo jogo da rodada, Itaqui, de Mogi Guaçu, marcou 5 a 0 no Juventude FC, de Santa Cruz das Palmeiras. A equipe não deu chance para o Juventude, com gols de Vinícius aos 23m, Antônio aos 29m, Luis aos 56m e Carlos Eduardo aos 61m e 71m. Luis, do Itaqui, é o artilheiro isolado da competição com cinco gols.

À tarde, Vila Gomes, de São Sebastião da Grama, venceu 7 de Setembro, de Caconde, por 2 a 0. No jogo, os gramenses do Vila Gomes recuperaram a derrota sofrida na estreia e apresentaram um bom jogo, marcando os seus 3 primeiros pontos no grupo D. Essa é a segunda derrota do time de Caconde. Os gols foram de Leonardo aos 20m e Uselis aos 44m.

Boa Esperança FC, de São Sebastião de Grama, fez 3 a 1 no time Recanto dos Amigos, de Casa Branca. Essa é a segunda vitória do Boa Esperança e garante sua classificação para os matas da taça. Com a derrota, os casabranquenses se complicaram e podem ser eliminados. Os gols foram de Lucas aos 17m, Eder aos 68m e Nathan aos 74m. Aos 80m, Paulo Ricardo marcou um gol para o Recanto.

A arbitragem da abertura ficou por conta de Luís Carlos F. Junior, Pedro Henrique Cola, Calaram Lima e Leonardo A. Moreira.

Neste domingo tem jogo

Neste domingo, dia 25, na quarta rodada do campeonato, Amigos do Gole, de Porto Ferreira, enfrenta Vasco FC, de São José do Rio Pardo, às 8h30. Às 10h, Santana FC, de Vargem, enfrenta Grupo JCN, de São João da Boa Vista.

À tarde, às 14h30, Guará, de Casa Branca, enfrenta Juventude FC, de Sana Cruz das Palmeiras. Em seguida, às 16h, Vargeana, de Vargem, joga contra Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo.