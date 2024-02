Oficina de teatro acontece no Mais Cultura

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul em parceria com a Associação Monsenhor Celestino iniciou a oficina de iniciação teatral em janeiro.

As aulas acontecem toda segunda-feira, às 20h, no Espaço Mais Cultura, no Jardim Paulista, e as inscrições podem ser realizadas diretamente no dia da aula.

A oficina é gratuita e ministrada pelo oficineiro Caccá Leal, para participantes com idade mínima de 14 anos. A prefeitura ressaltou que o curso de teatro é uma ótima maneira de aprimorar as habilidades de comunicação e pode ser um grande aliado para superar a timidez.

De forma saudável e criativa, a oficina guia os participantes de todas as idades a explorar o mundo da imaginação, permitindo o desenvolvimento emocional e a capacidade de lidar com as emoções.

Para mais informações, os telefones (19) 3643-2755 e (19) 3641-6199 ou diretamente no Departamento de Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.

Foto: Prefeitura Municipal